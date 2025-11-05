Şirket Dizini
Tango Yazılım Mühendisi Maaşlar Ukraine konumunda

Tango şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına UAH 4.01M tutarındadır. Tango şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Yıllık toplam
UAH 4.01M
Seviye
hidden
Temel maaş
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Prim
UAH 0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tango şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tango şirketindeki in Ukraine Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam UAH 6,209,528 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tango şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Ukraine için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat UAH 3,920,156 tutarındadır.

