  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Montreal

Syntax Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Montreal konumunda

Syntax şirketinde in Greater Montreal Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$80.3K tutarındadır. Syntax şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Yıllık toplam
CA$80.3K
Seviye
3
Temel maaş
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Syntax?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Syntax şirketindeki in Greater Montreal Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$199,057 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Syntax şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Montreal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$116,670 tutarındadır.

