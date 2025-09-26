Şirket Dizini
Synergy Sports
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Synergy Sports Yazılım Mühendisi Maaşlar

Synergy Sports şirketinde in Ukraine ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına UAH 3.16M ile UAH 4.31M arasında değişmektedir. Synergy Sports şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

UAH 3.38M - UAH 4.08M
Ukraine
Yaygın Aralık
Olası Aralık
UAH 3.16MUAH 3.38MUAH 4.08MUAH 4.31M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisi maaş bilgisis için Synergy Sports kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

UAH 6.64M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Synergy Sports?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Synergy Sports in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 4,307,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synergy Sports for the Yazılım Mühendisi role in Ukraine is UAH 3,156,060.

Öne Çıkan İş İlanları

    Synergy Sports için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Flipkart
  • Facebook
  • Tesla
  • Google
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar