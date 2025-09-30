Şirket Dizini
Sycamore Partners
Sycamore Partners Yazılım Mühendisi Maaşlar

Sycamore Partners şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $136K tutarındadır. Sycamore Partners şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Sycamore Partners
Software Engineer
Charlotte, NC
Yıllık toplam
$136K
Seviye
L5
Temel maaş
$136K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
14 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Sycamore Partners?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Sycamore Partners şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $145,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sycamore Partners şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,000 tutarındadır.

