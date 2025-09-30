Şirket Dizini
Sycamore Partners
Sycamore Partners Veri Analisti Maaşlar

Sycamore Partners şirketinde in United States ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $89.3K ile $127K arasında değişmektedir. Sycamore Partners şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$101K - $120K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$89.3K$101K$120K$127K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Sycamore Partners?

SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Analisti at Sycamore Partners in United States sits at a yearly total compensation of $126,788. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners for the Veri Analisti role in United States is $89,303.

