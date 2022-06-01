Şirket Dizini
Sycamore Partners
Sycamore Partners Maaşlar

Sycamore Partners'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $30,576'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $145,725'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sycamore Partners. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

İş Operasyonları
$55.9K
İş Analisti
$105K
Müşteri Hizmetleri
$30.6K

Veri Analisti
$111K
Yazılım Mühendisi
$146K
SSS

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

