SWORD Health
SWORD Health Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

SWORD Health şirketinde in Portugal ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına €35.1K ile €51.2K arasında değişmektedir. SWORD Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€40.3K - €45.9K
Portugal
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€35.1K€40.3K€45.9K€51.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SWORD Health şirketindeki in Portugal Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €51,151 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SWORD Health şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Portugal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €35,112 tutarındadır.

