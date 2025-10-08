Şirket Dizini
Swisscom
Swisscom DevOps Mühendisi Maaşlar Switzerland konumunda

Swisscom şirketinde in Switzerland DevOps Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına CHF 124K ile Senior Software Engineer için year başına CHF 155K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Switzerland medyanı CHF 138K tutarındadır. Swisscom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Swisscom?

SSS

Swisscom şirketindeki in Switzerland DevOps Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 162,891 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swisscom şirketinde DevOps Mühendisi rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 133,141 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar