Swisscom şirketinde in Netherlands DevOps Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına €56.5K ile Senior Software Engineer için year başına €79.8K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Netherlands medyanı €63.8K tutarındadır. Swisscom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
