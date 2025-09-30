Şirket Dizini
Swiss Re
Swiss Re Çözüm Mimarı Maaşlar

Swiss Re şirketinde in Switzerland Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına CHF 175K tutarındadır. Swiss Re şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Swiss Re
Solution Architect
Zurich, ZH, Switzerland
Yıllık toplam
CHF 175K
Seviye
hidden
Temel maaş
CHF 147K
Stock (/yr)
CHF 4.6K
Prim
CHF 23K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swiss Re?

CHF 134K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Swiss Re şirketindeki in Switzerland Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 269,612 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiss Re şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 169,934 tutarındadır.

