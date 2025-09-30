Şirket Dizini
Swiss Re
Swiss Re Yazılım Mühendisi Maaşlar

Swiss Re şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $137K tutarındadır. Swiss Re şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Swiss Re
Software Engineer
Kansas City, MO
Yıllık toplam
$137K
Seviye
Senior
Temel maaş
$115K
Stock (/yr)
$0
Prim
$22K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swiss Re?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $193,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Yazılım Mühendisi role in United States is $139,000.

Diğer Kaynaklar