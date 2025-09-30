Şirket Dizini
Swiss Re
  • Maaşlar
  • Aktüer

  • Tüm Aktüer Maaşları

Swiss Re Aktüer Maaşlar

Swiss Re şirketinde in United States Aktüer tazminat paketi medyanı year başına $157K tutarındadır. Swiss Re şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Yıllık toplam
$157K
Seviye
AVP
Temel maaş
$139K
Stock (/yr)
$0
Prim
$18K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swiss Re?

$160K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Swiss Re şirketindeki in United States Aktüer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $295,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiss Re şirketinde Aktüer rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $159,000 tutarındadır.

