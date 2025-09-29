Şirket Dizini
Swimlane
Swimlane Yazılım Mühendisi Maaşlar

Swimlane şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.26M tutarındadır. Swimlane şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
Swimlane
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Yıllık toplam
₹1.26M
Seviye
L3
Temel maaş
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
0-1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swimlane?

₹13.94M

SSS

Swimlane şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,643,687 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swimlane şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,255,151 tutarındadır.

