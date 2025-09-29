Şirket Dizini
Swiggy
Swiggy Satış Maaşlar

Swiggy şirketinde in India ortalama Satış toplam tazminatı year başına ₹691K ile ₹942K arasında değişmektedir. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹739K - ₹894K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹691K₹739K₹894K₹942K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.94M

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Swiggy şirketindeki in India Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹942,443 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiggy şirketinde Satış rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹690,583 tutarındadır.

