Swiggy şirketinde in India Program Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹3.02M tutarındadır. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.02M
Seviye
L7
Temel maaş
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swiggy?

₹13.94M

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Swiggy şirketindeki in India Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,342,937 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiggy şirketinde Program Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,112,433 tutarındadır.

