Swiggy şirketinde in India Ürün Tasarım Müdürü tazminatı L9 için year başına ₹7.26M tutarındadır. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)