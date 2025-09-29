Şirket Dizini
Swiggy
Swiggy Ürün Tasarım Müdürü Maaşlar

Swiggy şirketinde in India Ürün Tasarım Müdürü tazminatı L9 için year başına ₹7.26M tutarındadır. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹5.72M - ₹6.79M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Swiggy şirketindeki in India Ürün Tasarım Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,257,263 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiggy şirketinde Ürün Tasarım Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,284,547 tutarındadır.

