Swiggy şirketinde in India ortalama Mali Analист toplam tazminatı year başına ₹2.7M ile ₹3.69M arasında değişmektedir. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹2.89M - ₹3.5M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹2.7M₹2.89M₹3.5M₹3.69M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

SSS

The highest paying salary package reported for a Mali Analист at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹3,686,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Mali Analист role in India is ₹2,701,587.

