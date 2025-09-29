Şirket Dizini
Swiggy Veri Bilimci Maaşlar

Swiggy şirketinde in India Veri Bilimci tazminatı year başına ₹1.94M ile ₹9.53M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹3.44M tutarındadır. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Data Scientist II
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹9,531,298. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Veri Bilimci role in India is ₹4,360,706.

