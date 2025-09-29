Swiggy şirketinde in India İş Analisti tazminatı L6 için year başına ₹1.42M ile L9 için year başına ₹6.17M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.67M tutarındadır. Swiggy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Swiggy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
