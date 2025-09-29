Şirket Dizini
Swift Navigation şirketinde in United States ortalama Jeoloji Mühendisi toplam tazminatı year başına $166K ile $236K arasında değişmektedir. Swift Navigation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$188K - $214K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$166K$188K$214K$236K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Kariyer seviyeleri nelerdir Swift Navigation?

SSS

Swift Navigation şirketindeki in United States Jeoloji Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $236,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swift Navigation şirketinde Jeoloji Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,000 tutarındadır.

