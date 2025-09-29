Şirket Dizini
Swell Energy
Swell Energy Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Swell Energy şirketinde in Canada ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına CA$214K ile CA$298K arasında değişmektedir. Swell Energy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$229K - CA$270K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$214KCA$229KCA$270KCA$298K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

SSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Yazılım Mühendisliği Müdürü sa Swell Energy in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$297,788. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swell Energy para sa Yazılım Mühendisliği Müdürü role in Canada ay CA$213,797.

