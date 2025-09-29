Şirket Dizini
Swap Robotics
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Swap Robotics Yazılım Mühendisi Maaşlar

Swap Robotics şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$85.2K tutarındadır. Swap Robotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
Swap Robotics
Software Engineer
Kitchener, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$85.2K
Seviye
-
Temel maaş
CA$85.2K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Swap Robotics?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Swap Robotics in Canada sits at a yearly total compensation of CA$93,416. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swap Robotics for the Yazılım Mühendisi role in Canada is CA$85,245.

