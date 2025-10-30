Şirket Dizini
SuperAnnotate Yazılım Mühendisi Maaşlar

SuperAnnotate şirketinde in Armenia ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına AMD 16.76M ile AMD 23.46M arasında değişmektedir. SuperAnnotate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AMD 18.14M - AMD 21.09M
Armenia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AMD 16.76MAMD 18.14MAMD 21.09MAMD 23.46M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+AMD 22.41M
Robinhood logo
+AMD 34.39M
Stripe logo
+AMD 7.73M
Datadog logo
+AMD 13.53M
Verily logo
+AMD 8.5M
Kariyer seviyeleri nelerdir SuperAnnotate ?

SSS

SuperAnnotate şirketindeki in Armenia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AMD 23,459,466 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SuperAnnotate şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Armenia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AMD 16,756,761 tutarındadır.

