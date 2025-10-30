Şirket Dizini
SuperAnnotate
SuperAnnotate İnsan Kaynakları Maaşlar

SuperAnnotate şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $148K ile $211K arasında değişmektedir. SuperAnnotate şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$169K - $198K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$148K$169K$198K$211K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

SuperAnnotate şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $210,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SuperAnnotate şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $147,600 tutarındadır.

