Strategy by PwC Maaşlar

Strategy by PwC şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $20,000 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $333,858 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Strategy by PwC. Son güncellenme: 10/26/2025

Yönetim Danışmanı
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Muhasebeci
$77.6K
İş Analisti
$65.6K

Veri Bilimci
$70.4K
Ürün Tasarımcısı
$118K
Ürün Müdürü
$318K
Proje Müdürü
$216K
Yazılım Mühendisi
$20K
Çözüm Mimarı
$91.8K
Girişim Sermayedarı
$254K
SSS

Strategy by PwC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $333,858 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Principal level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Strategy by PwC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,375 tutarındadır.

