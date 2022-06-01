Şirket Dizini
Strategic Education
Strategic Education Maaşlar

Strategic Education şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $52,260 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Strategic Education. Son güncellenme: 10/26/2025

Ürün Müdürü
Median $137K
İdari Asistan
$52.3K
Veri Bilimi Müdürü
$181K

Ürün Tasarımcısı
$73.6K
Yazılım Mühendisi
$58.5K
SSS

Strategic Education şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,900 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Strategic Education şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $73,630 tutarındadır.

