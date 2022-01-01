Stratasys Maaşlar

Şirket Dizini
Stratasys'nin maaş aralığı, alt uçta Makine Mühendisi için yıllık toplam ücrette $54,270'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $224,661'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Stratasys. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $81.5K
Veri Analisti
$64.7K
Makine Mühendisi
$54.3K

Ürün Tasarımcısı
$132K
Ürün Yöneticisi
$225K
Teknik Program Yöneticisi
$201K
SSS

Stratasys'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $224,661 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Stratasys'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $106,584'dır.

Diğer Kaynaklar