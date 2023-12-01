Strapi Maaşlar

Şirket Dizini
Strapi'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $47,923'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $80,685'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Strapi. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Ürün Yöneticisi
$47.9K
Yazılım Mühendisi
$80.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$63.7K

SSS

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Strapi είναι ο Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $80,685. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Strapi είναι $63,700.

