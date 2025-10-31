Şirket Dizini
Storyblocks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Storyblocks Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Storyblocks şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $136K ile $186K arasında değişmektedir. Storyblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$146K - $176K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$136K$146K$176K$186K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Ürün Tasarımcısı maaş bilgisis için Storyblocks kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Storyblocks?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Storyblocks şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $185,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Storyblocks şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Storyblocks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Zumper
  • Dictionary.com
  • The Athletic
  • Medium
  • Axios
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar