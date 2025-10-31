Şirket Dizini
Storyblocks
Storyblocks Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Storyblocks şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $175K ile $255K arasında değişmektedir. Storyblocks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$199K - $231K
United States
$175K$199K$231K$255K
Kariyer seviyeleri nelerdir Storyblocks?

SSS

Storyblocks şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $254,534 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Storyblocks şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $175,393 tutarındadır.

