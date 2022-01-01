Şirket Dizini
Storyblocks
Storyblocks Maaşlar

Storyblocks şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $145,000 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $216,791 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Storyblocks.

Yazılım Mühendisi
Median $145K
Veri Bilimi Müdürü
$215K
Veri Bilimci
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Ürün Tasarımcısı
$161K
SSS

Storyblocks şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $216,791 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Storyblocks şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $187,882 tutarındadır.

