STORD Maaşlar

STORD şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $134,325 toplam tazminattan üst seviyede Personel Şefi için $271,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: STORD. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $167K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Personel Şefi
$271K
Veri Bilimci
$164K

Ürün Müdürü
$202K
Teknik Program Müdürü
$134K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

STORD şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

STORD şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $271,350 tazminatla Personel Şefi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
STORD şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $167,000 tutarındadır.

