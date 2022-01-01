STORD Maaşlar

STORD şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $134,325 toplam tazminattan üst seviyede Personel Şefi için $271,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: STORD . Son güncellenme: 10/26/2025