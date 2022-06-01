Şirket Dizini
StoneX Group
StoneX Group Maaşlar

StoneX Group şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $29,711 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama Operasyonları için $208,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: StoneX Group. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $142K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$52.3K
İş Analisti
$41.6K

Veri Bilimci
$29.7K
Pazarlama Operasyonları
$209K
Ürün Tasarımcısı
$58.3K
Ürün Müdürü
$206K
Satış
$139K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$196K
Çözüm Mimarı
$119K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

StoneX Group şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,950 tazminatla Pazarlama Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
StoneX Group şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $128,972 tutarındadır.

