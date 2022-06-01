Şirket Dizini
Stoneridge
Stoneridge Maaşlar

Stoneridge şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $8,955 toplam tazminattan üst seviyede Makine Mühendisi için $66,317 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Stoneridge. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $29.4K
Makine Mühendisi
$66.3K
Ürün Tasarımcısı
$9K

SSS

Stoneridge şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $66,317 tazminatla Makine Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Stoneridge şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $29,428 tutarındadır.

