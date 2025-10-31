Şirket Dizini
Stoke Space
Stoke Space Havacılık Mühendisi Maaşlar

Stoke Space şirketinde in United States ortalama Havacılık Mühendisi toplam tazminatı year başına $64.7K ile $92K arasında değişmektedir. Stoke Space şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$73.3K - $83.5K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$64.7K$73.3K$83.5K$92K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Stoke Space?

SSS

Stoke Space şirketindeki in United States Havacılık Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $92,040 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Stoke Space şirketinde Havacılık Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $64,740 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar