Stockbit Maaşlar

Stockbit şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $12,882 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $25,835 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Stockbit. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $17K
Veri Bilimci
$12.9K
Pazarlama
$20.1K

Ürün Müdürü
$25.8K
Stockbit şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $25,835 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Stockbit şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $18,570 tutarındadır.

