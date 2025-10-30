Şirket Dizini
Stibo Systems
Stibo Systems Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Stibo Systems şirketinde in Denmark ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına DKK 724K ile DKK 1.01M arasında değişmektedir. Stibo Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Yaygın Aralık
Olası Aralık
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Stibo Systems şirketindeki in Denmark Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam DKK 1,008,888 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Stibo Systems şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Denmark için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat DKK 724,330 tutarındadır.

