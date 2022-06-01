Şirket Dizini
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Maaşlar

Stanley Black & Decker'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $40,603'den üst uçta Program Yöneticisi için $433,508'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Stanley Black & Decker. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Makine Mühendisi
Median $95K
Yazılım Mühendisi
Median $112K
Ürün Yöneticisi
Median $134K

Donanım Mühendisi
Median $89K
İş Analisti
$104K
İş Geliştirme
$236K
Veri Analisti
$42.6K
Veri Bilimi Yöneticisi
$213K
Veri Bilimcisi
Median $150K
Finansal Analist
$89.1K
Grafik Tasarımcısı
$146K
İnsan Kaynakları
$61.2K
Pazarlama
Median $140K
Ürün Tasarımcısı
$80.4K
Program Yöneticisi
$434K
Proje Yöneticisi
$40.6K
Satış
$152K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$164K
Çözüm Mimarı
$60.3K
Teknik Program Yöneticisi
$141K
SSS

Най-високоплатената роля, докладвана в Stanley Black & Decker, е Program Yöneticisi at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $433,508. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Stanley Black & Decker, е $123,000.

