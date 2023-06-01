Şirket Dizini
Standard Metrics Maaşlar

Standard Metrics'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Başarısı için yıllık toplam ücrette $137,200'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $211,935'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Standard Metrics. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri
$139K
Müşteri Başarısı
$137K
Ürün Yöneticisi
$186K

İşe Alım Uzmanı
$151K
Satış
$157K
Satış Mühendisi
$179K
Yazılım Mühendisi
$157K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$212K
SSS

Standard Metrics'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,935 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Standard Metrics'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $156,733'dır.

