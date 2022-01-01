Şirket Dizini
Standard Cognition
Standard Cognition Maaşlar

Standard Cognition'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $130,650'den üst uçte Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $316,575'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Standard Cognition. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $190K
Veri Bilimcisi
$131K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$317K

Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Standard Cognition'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Standard Cognition'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $316,575 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Standard Cognition'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $190,000'dır.

