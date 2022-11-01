Şirket Dizini
Standard Chartered
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Standard Chartered Maaşlar

Standard Chartered'nin maaş aralığı, alt uçta Kurumsal Gelişim için yıllık toplam ücrette $16,994'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $502,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Standard Chartered. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $52.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Teknik Program Yöneticisi
Median $150K
Muhasebeci
$204K
İş Analisti
$26.4K
Kurumsal Gelişim
$17K
Veri Analisti
$20K
Veri Bilimcisi
$43.9K
Finansal Analist
$17.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$39.4K
Yatırım Bankacısı
$503K
Yönetim Danışmanı
$57.1K
Ürün Tasarımcısı
$69.1K
Program Yöneticisi
$60K
Proje Yöneticisi
$43.1K
Satış
$56.5K
Siber Güvenlik Analisti
$18K
Çözüm Mimarı
$43.3K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Standard Chartered'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $502,500 ücretle Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Standard Chartered'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $43,225'dır.

Öne Çıkan İşler

    Standard Chartered için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • SoFi
  • Apple
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar