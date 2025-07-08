Şirket Dizini
SS Construction
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

SS Construction Maaşlar

SS Construction şirketinin medyan maaşı Siber Güvenlik Analisti için $59,700 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SS Construction. Son güncellenme: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siber Güvenlik Analisti
$59.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

SS Construction şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $59,700 tazminatla Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SS Construction şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $59,700 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    SS Construction için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Netflix
  • Google
  • Facebook
  • Airbnb
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ss-construction/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.