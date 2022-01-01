Şirket Dizini
Squire
Squire Maaşlar

Squire şirketinin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $100,000 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Squire. Son güncellenme: 11/30/2025

Yazılım Mühendisi
Median $100K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Squire şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Squire şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Squire şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,000 tutarındadır.

