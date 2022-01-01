Şirket Dizini
Squarespace
Squarespace Maaşlar

Squarespace şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $59,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $478,333 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Squarespace. Son güncellenme: 11/30/2025

Yazılım Mühendisi
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Ürün Müdürü
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Ürün Tasarımcısı
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Veri Bilimci
L3 $155K
L4 $200K
Veri Analisti
Median $135K
Finansal Analist
Median $190K
Pazarlama
Median $164K
İşe Alım Uzmanı
Median $150K
UX Araştırmacısı
Median $151K
İdari Asistan
$79.6K
İş Operasyonları Müdürü
$274K
İş Analisti
$118K
Müşteri Hizmetleri
Median $59.9K
Veri Bilimi Müdürü
$224K
İnsan Kaynakları
$141K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$191K
Teknik Program Müdürü
Median $202K
Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

25%

YIL 2

30%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Squarespace şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (30.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (30.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Squarespace şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Squarespace şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $478,333 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L7 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Squarespace şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $195,822 tutarındadır.

