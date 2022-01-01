Squarespace Maaşlar

Squarespace şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $59,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $478,333 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Squarespace . Son güncellenme: 11/30/2025