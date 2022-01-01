Squarespace Maaşlar

Squarespace şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $59,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $478,333 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Squarespace. Son güncellenme: 11/30/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
15%
YIL 1
25%
YIL 2
30%
YIL 3
30%
YIL 4
Squarespace şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
30% hak ediş süresi 3rd-YIL (30.00% yıllık)
30% hak ediş süresi 4th-YIL (30.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
