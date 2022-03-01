Şirket Dizini
Split Software
Split Software Maaşlar

Split Software şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $78,400 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $208,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Split Software. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $208K
Veri Analisti
$81.6K
İnsan Kaynakları
$78.4K

Çözüm Mimarı
$174K
SSS

Split Software şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Split Software şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,863 tutarındadır.

