Splice
Splice Maaşlar

Splice şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $124,375 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $251,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Splice. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz.

Yazılım Mühendisi
Median $139K
Ürün Müdürü
Median $160K
İş Geliştirme
$251K

Mali Analист
$124K
Pazarlama
$235K
Ürün Tasarımcısı
$220K
SSS

Didžiausią atlyginimą Splice gauna İş Geliştirme at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $251,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Splice yra $190,072.

