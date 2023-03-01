Splashtop Maaşlar

Şirket Dizini
Splashtop şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $21,377 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $39,260 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Splashtop. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

İdari Asistan
$21.4K
Satış
$34.6K
Siber Güvenlik Analisti
$30.4K

Yazılım Mühendisi
$39.3K
SSS

Splashtop şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $39,260 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Splashtop şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $32,508 tutarındadır.

