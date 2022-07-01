Şirket Dizini
Splash Financial
Splash Financial Maaşlar

Splash Financial şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $180,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $240,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Splash Financial. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $240K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $180K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$221K

SSS

Splash Financial şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $240,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Splash Financial şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $221,100 tutarındadır.

