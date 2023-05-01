Şirket Dizini
Spirit Airlines
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Spirit Airlines Maaşlar

Spirit Airlines şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $91,800 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $143,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Spirit Airlines. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Ürün Müdürü
Median $143K
Veri Analisti
$91.8K
Proje Müdürü
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Yazılım Mühendisi
Median $100K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Spirit Airlines şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $143,100 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Spirit Airlines şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $111,908 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Spirit Airlines için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Spotify
  • Snap
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar