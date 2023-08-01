Spirent Communications Maaşlar

Şirket Dizini
Spirent Communications
Spirent Communications şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $87,063 toplam tazminattan üst seviyede Satış Mühendisi için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Spirent Communications. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $135K

Ağ Mühendisi

Pazarlama Operasyonları
$87.1K
Ürün Müdürü
$152K

Satış Mühendisi
$201K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$164K
Spirent Communications şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Satış Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Spirent Communications şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $152,471 tutarındadır.

